Тульских школьников могут перевести на дистант только при большом числе заболевших учеников Фото: Алексей ФОКИН

Согласно директиве регионального минобраза, в классе или учебной группе больше, чем у 20% обучающихся будет подтвержденный диагноз ОРВИ, класс будет переведен на удаленое обучение. В случае детских садов такие группы будут отправлены на карантин. То же самое произойдет, если в классе или группе будет выявлен хотя бы 1 случай коронавируса или 2 случая внебольничной пневмонии.

Полностью школа, детский сад или колледж могут перейти на удаленный формат обучения, если в организации зафиксируют 30% заболевших, либо если количество заболевших преподавателей уже не позволяет организовать учебный процесс в очном формате.