Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье24 января 2022 12:30

Тульских школьников могут перевести на дистант только при большом числе заболевших учеников

Решение об этом будет приниматься на уровне администрации отдельных учебных заведений
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тульских школьников могут перевести на дистант только при большом числе заболевших учеников

Тульских школьников могут перевести на дистант только при большом числе заболевших учеников

Фото: Алексей ФОКИН

Согласно директиве регионального минобраза, в классе или учебной группе больше, чем у 20% обучающихся будет подтвержденный диагноз ОРВИ, класс будет переведен на удаленое обучение. В случае детских садов такие группы будут отправлены на карантин. То же самое произойдет, если в классе или группе будет выявлен хотя бы 1 случай коронавируса или 2 случая внебольничной пневмонии.

Полностью школа, детский сад или колледж могут перейти на удаленный формат обучения, если в организации зафиксируют 30% заболевших, либо если количество заболевших преподавателей уже не позволяет организовать учебный процесс в очном формате.

Коронавирус Covid-19Интересное
0