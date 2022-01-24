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Здоровье24 января 2022 12:22

В Тульской области вводятся новые коронавирусные ограничения в связи с приходом штамма «Омикрон»

Об этом объявлено на заседании регионального оперштаба
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области вводятся новые коронавирусные ограничения в связи с приходом штамма «Омикрон»

В Тульской области вводятся новые коронавирусные ограничения в связи с приходом штамма «Омикрон»

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, сейчас готовятся дополнения в губернаторский указ, согласно которым в Тульской области будет временно введен запрет на проведение банкетов и иных развлекательных мероприятий в общепите; станет обязательным термометрия на входах в торговые центры, кафе, рестораны. Также будет приостановлена работа фудкортов и детских развлекательных комнат в ТРЦ.

Ограничения коснутся проведения культурных и спортивных мероприятий — наполняемость залов не должна превышать 50% от общей вместимости. Предъявление QR-кодов на входе в учреждения культуры — музеи, театры, кинотеатры — остается обязательным.

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