В Тульской области вводятся новые коронавирусные ограничения в связи с приходом штамма «Омикрон» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, сейчас готовятся дополнения в губернаторский указ, согласно которым в Тульской области будет временно введен запрет на проведение банкетов и иных развлекательных мероприятий в общепите; станет обязательным термометрия на входах в торговые центры, кафе, рестораны. Также будет приостановлена работа фудкортов и детских развлекательных комнат в ТРЦ.

Ограничения коснутся проведения культурных и спортивных мероприятий — наполняемость залов не должна превышать 50% от общей вместимости. Предъявление QR-кодов на входе в учреждения культуры — музеи, театры, кинотеатры — остается обязательным.