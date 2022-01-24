«ЕвроХим» доверяет ESG-стратегию молодым

Ключевой двигательной силой этого процесса в компании становятся молодые специалисты предприятий – волонтёры, неоднократно зарекомендовавшие себя в последние годы. Доверить такое важное направление молодёжи - во многом революционное решение для отечественных компаний, и ноу-хау «ЕвроХима» как раз в этом.

За активное развитие корпоративного волонтёрства и программу, посвящённую 20-летию компании #20ДобрыхДелЕвроХима, в регионах присутствия Совет молодых специалистов «ЕвроХима» награжден дипломом проводимой при поддержке Президента РФ в целях содействия достижению Национальных целей развития России, развития культуры взаимопомощи и поддержки лидеров социальных инициатив премии #МыВместе. Награду молодым лауреатам вручил председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев. Он подчеркнул: «Награда молодым активистам «ЕвроХима» присуждена за прекрасные добровольческие проекты, реализованные ими в самых различных регионах России, от Заполярья до Кавказа».

Развитие ESG-политики подразумевает под собой и внедрение самых современных технологий. В конце 2021 года на ХХХ съезде РСПП председатель Совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев подробно рассказал Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и другим участникам съезда об основных направлениях деятельности российской промышленности в сфере экологии и природопользования. Также в своем докладе он коснулся вопросов о процессе реализации Национального проекта «Чистый воздух» и климатических вопросов современности.

Так, например, в прошлом году на Новомосковском Азоте была запущена новая современная установка по производству жидких удобрений марки КАС-32. Производительность новой установки позволила полностью закрыть старое морально устаревшее производство карбамидно-аммиачной смеси. Основным экологическим преимуществом новой установки КАС является отсутствие прямых загрязненных стоков в канализацию и обеспечение их последующей переработки на отдельных установках.