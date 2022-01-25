Учиться, чтобы работать!

Дорогие друзья, студенты, учащиеся и педагоги!

Поздравляю вас с Днем российского студенчества – праздником молодости, оптимизма, романтики и надежд!

Студенческие годы – лучший период в жизни, пора юности и мечтаний. Именно в это время встречают настоящих и верных друзей, закладывается фундамент будущих личных и профессиональных успехов. Искренне желаю, чтобы полученные вами знания были всегда востребованы. Пусть прекрасные годы студенчества на всю жизнь дадут вам заряд положительной энергии и оптимизма и останутся в памяти как счастливое время, наполненное упорным трудом, творческими дерзаниями, дружбой и любовью.

Никогда не пасуйте перед трудностями, не останавливайтесь на достигнутом, не бойтесь ставить перед собой самые смелые задачи.

25 января отмечают праздник и все те, кто работает с молодежью. В этот день хочется поблагодарить наставников молодого поколения за приверженность нашему общему делу, за энтузиазм, то душевное тепло, которое вы вкладываете в свою работу.

Здоровья всем вам, успешной учебы и работы, уверенности в своих силах, достижений и побед!

– Тульский колледж строительства и отраслевых технологий – это инновационное образовательное учреждение, стратегия которого направлена на подготовку востребованных на рынке труда рабочих кадров и специалистов среднего звена для отраслей экономики региона.

Основными направлениями подготовки кадров в колледже являются технологии строительства, жилищно-коммунального хозяйства, сварочного производства, легкой промышленности; парикмахерское искусство, гостиничный сервис и туризм, информационная безопасность.

Колледж – признанный лидер в региональном профессиональном образовании, участник Национального реестра «Ведущие образовательные учреждения России», лауреат Национального конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации», многократный лауреат конкурса «100 лучших ссузов России», участник Книги рекордов России за участие в патриотическом проекте «Звезда Победы», победитель региональной премии «Тульский бренд – 2020».

В условиях реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» колледж является региональным координационным центром развития движения WorldSkills Russia в Тульской области. В структуре колледжа функционируют пять специализированных центров компетенций, оснащенные современным производственным оборудованием. Ежегодно на учебно-производственной базе колледжа проводятся региональные чемпионаты профессионального мастерства. По итогам этих соревнований студенты колледжа имеют 20 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Колледж уже 5 лет реализует федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования по новым и перспективным профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда, ТОП-50. С 2018 года выпускники колледжа при прохождении государственной итоговой аттестации сдают демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс и получают доступ в электронной системе к специальному документу – Skills-паспорту, в котором зафиксированы все результаты независимой оценки уровня профессиональной подготовки молодого специалиста.

В 2019 году на Российском инвестиционном форуме проект «Растим профессионалов от участия в чемпионатах «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» к наставничеству», разработанный педагогическими работниками колледжа, признан победителем Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в номинации «Развитие человеческого капитала». В современных условиях ключевой задачей подготовки кадров является подготовка специалистов, владеющих цифровыми компетенциями, знающих сквозные (цифровые) технологии, умеющих применять в практической деятельности различные цифровые инструменты.

В 2021-2022 учебном году в колледже открывается новое направление подготовки специалистов. Студенты будут осваивать новую образовательную программу по специальности «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». По окончании обучения выпускникам будет присвоена квалификация специалиста по защите информации.

Можно назвать многие аспекты образовательной деятельности и долго перечислять достижения колледжа, их предостаточно. Но всегда остается в приоритете высокий уровень профессиональной подготовки выпускников, грамотное построение учебного процесса, современное оснащение учебных производственных площадок и аудиторий, инновационные программы обучения, квалифицированный коллектив педагогов, интересная и насыщенная событиями студенческая жизнь. И все это есть в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий.