Куда пойти учиться в Туле

Куда пойти учиться

– Дорогие студенты, уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас с праздником! 25 января – это, безусловно, один из самых любимых и почитаемых как студентами, так и преподавателями праздник. Студенты со всех уголков Тульской области учатся сегодня в нашем колледже и неустанно прославляют свою альма-матер значимыми достижениями в учебе, выдающимися победами , высокими наградами в общественной и творческой деятельности. В ваши лучшие годы желаю вам быть активными: в учебе, спорте, общественной жизни. Делайте свою жизнь интересной и яркой, а мы вам в этом поможем. Цените дружбу и в наш век технологий и гаджетов не забывайте о душе: читайте книги, ходите в театр, путешествуйте.

Пусть во всех ваших начинаниях поддержкой будет любовь близких. Смелости, здоровой дерзости, успехов во всех делах! Пускай веселый, незабываемый День студента подарит всем массу позитива и счастливых улыбок.

Куда пойти учиться

Наш колледж является одним из ведущих в регионе по качеству и объему предоставляемых услуг, и одним из самых крупных по контингенту. В настоящий момент в колледже обучаются около 1600 студентов в г. Тула и структурных подразделениях: г. Венев, рабочий поселок Чернь, г. Плавск.

Всего же в тульском колледже обучают ребят сразу по 15 специальностям и 6 профессиям, а в год выпускают около 400 квалифицированных специалистов. В востребованности выпускников сельхозколледжа сомнений нет. Большинство из тех, кто заканчивает обучение, сразу же устраиваются на ведущие сельхозпредприятия не только нашего региона, но и соседних областей.

Так, например, у нас в колледже есть уникальный тренажер зерноуборочного комбайна — единственный такой на всю Россию в профессиональных учебных заведениях, который нам помогли приобрести наши социальные партнеры. Благодаря виртуальной кабине студенты могут познакомиться со способами управления зерноуборочного комбайна и даже научиться управлять им, не покидая стен учебного заведения. Конечно, это не единственное новшество, появившееся здесь за последнее время.

В колледже уже полностью обустроена мастерская «Сити-фермерство». В ней ребята учатся выращивать различные культуры прямо в помещении, используя метод гидропоники. Как отмечают сотрудники колледжа, такой метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным фермерством.

– Также в колледже появились еще три новые мастерские. Одна из них – «Сельскохозяйственные биотехнологии», оборудование которой позволяет ребятам изучить способы микроклонального размножения растений, а вторая мастерская «Агрономия»используется юными агрономами для изучения семян посадочных культур. Все мастерские получили инновационное оборудование. Все это пробуждает в учащихся еще больший интерес к сельскому хозяйству. Теперь здесь есть ламинарные боксы, гидропонные установки и прочее специфическое оборудование.

- Для мастерской «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» уже приобретен новый современный трактор, экскаватор-погрузчик в дополнение к уже имеющемуся комбайну. Если раньше нам приходилось брать машины напрокат на время у наших партнеров-работодателей, то теперь студенты смогут заниматься на них каждый день.

Модернизация тульского сельхозколледжа стала возможным благодаря национальному проекту «Образование». Именно в его рамках учебное учреждение выиграло грант в размере 37 миллионов рублей.

Современные площадки будут доступны не только студентам нашего колледжа, но и ребятам из других учреждений среднего профессионального образования.

В сентябре 2021 года в колледже прошли обучение 25 слушателей в рамках масштабного общероссийского образовательного проекта «Школа фермера» совместно с Тульским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» при поддержке министерства сельского хозяйства Тульской области. Такая школа поможет людям реализовать себя, даст возможности для запуска и развития собственного бизнеса на селе.

Новая техника и оборудование, новые проекты помогут студентам готовиться к чемпионатам профессионального мастерства WorldSkills и демонстрационным экзаменам, позволят готовить первоклассные кадры для ведущих отраслей экономики региона.