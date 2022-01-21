В ДТП под Тулой с автобусом и тремя легковушками есть пгогибший Фото: соцсети

21 января днем на 50-м км автодороги Тула - Новомосковск в Узловском районе Тульской области столкнулись пассажирский автобус и три легковых автомобиля. По предварительной информации, аварию спровоцировала 29-летняя автоледи на Kia Rio. Она выхала на полосу встречного движения и там столкнулась с Lada Granta под управлением 44-летнего мужчины. После этого машины совершили касательные столкновения с автобусом ПАЗ и Wolkswagen Polo.

В результате аварии погиб один человек — 46-летняя пассажирка автомобиля Lada. Еще двое пострадали - они госпитализированы с различными травмами. В автобусе травмированных нет. Был ли «ПАЗ» на маршруте, уточняется.

Причины ДТП устанавливаются.