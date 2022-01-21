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Происшествия21 января 2022 13:54

В ДТП под Тулой с автобусом и тремя легковушками есть пгогибший

Еще несколько — пострадали
Игорь КОПЫТОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В ДТП под Тулой с автобусом и тремя легковушками есть пгогибший

В ДТП под Тулой с автобусом и тремя легковушками есть пгогибший

Фото: соцсети

21 января днем на 50-м км автодороги Тула - Новомосковск в Узловском районе Тульской области столкнулись пассажирский автобус и три легковых автомобиля. По предварительной информации, аварию спровоцировала 29-летняя автоледи на Kia Rio. Она выхала на полосу встречного движения и там столкнулась с Lada Granta под управлением 44-летнего мужчины. После этого машины совершили касательные столкновения с автобусом ПАЗ и Wolkswagen Polo.

В результате аварии погиб один человек — 46-летняя пассажирка автомобиля Lada. Еще двое пострадали - они госпитализированы с различными травмами. В автобусе травмированных нет. Был ли «ПАЗ» на маршруте, уточняется.

Причины ДТП устанавливаются.

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