В Туле вынесли приговор двум мужчинам, передававшим в военкомат взятки Фото: Алексей ФОКИН

Привокзальный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих жителей Тулы 51 и 53 лет, которых обвиняли в посредничестве во взятке. Обвиняемые пытались передать в январе-феврале денежное вознаграждение должностному лицу, чтобы двое молодых людей не проходили срочную военную службу в вооруженных силах РФ.

Сумма взятки составила 490 000 рублей. Все участники сделки, в том числе сотрудник военкомата, задержаны.

Один взяткодатель приговорен к 6,5 годам колонии, второй - к штрафу в полмиллиона рублей.