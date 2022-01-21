В Туле по подозрению во взятке задержан декан юридического вуза
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Уголовное дело возбуждено по ч. 3 статьи 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки за незаконные действия в отношении декана юрфака Всероссийского государственного университета юстиции (Российская правовая академия Минюста России) Игоря Скрябина.
Игорь Скрябин — юрист, кандидат исторических наук. В вузе преподавал вместе с отцом, профессором Валерием Скрябиным.
Полиция и следком пока воздержались от официальных комментариев.