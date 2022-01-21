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Общество21 января 2022 6:14

В Туле по подозрению во взятке задержан декан юридического вуза

На сотрудника Всероссийского государственного университета юстиции были жалобы студентов
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле по подозрению во взятке задержан декан юридического вуза

В Туле по подозрению во взятке задержан декан юридического вуза

Фото: Алексей ФОКИН

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 статьи 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки за незаконные действия в отношении декана юрфака Всероссийского государственного университета юстиции (Российская правовая академия Минюста России) Игоря Скрябина.

Игорь Скрябин — юрист, кандидат исторических наук. В вузе преподавал вместе с отцом, профессором Валерием Скрябиным.

Полиция и следком пока воздержались от официальных комментариев.

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