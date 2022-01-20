Тульский Пряник от МЧС возвращается к исполнению обязанностей Фото: материалы пресс-служб

В 2021 году ГУ МЧС по Тульской области «приняло на службу» ростовую куклу в виде Тульского пряника в костюме спасателя. Герой был призван заниматься пропагандисткой работой с детьми. Новому сотруднику даже выдали удостоверение.

Появление необычного сотрудника вызвало большой интерес в Сети далеко за пределами региона. Он стал популярным интернет-мемом. Одни люди оценили маскота как удачную находку, другие категорически отказались против такого нововведения. Поэтому вскоре Тульский Пряник пропал. Как тогда заверяли в Управлении МЧС, на время. И вот, похоже, момент возвращения близится.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Тульской области генерал-майора внутренней службы Алексея Павлова, «Он сейчас поступил на службу в МЧС, проходит профессиональную подготовку, пожарно-строевую подготовку, как настоящий спасатель занимается активно спортом. И в ближайшее время, накачанный, в хорошем виде, он предстанет перед детьми. И мы будем его использовать».

То есть облик Тульского Пряника от МЧС изменится, а старый вариант маскота предложено разместить в экспозиции пожарной выставки ПСЧ № 3 на улице Марата.