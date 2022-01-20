«Омикрон» придет в Тульскую область через две недели Фото: Алексей ФОКИН

Всплеск заболеваемости «Омикроном» в Тульской области ожидается через две недели. Острая же фаза нового штамма в регионе продлится шесть недель.

Данный прогноз сделан на основе опыта регионов, которые уже столкнулись с новым штаммом. В случае с Тульской областью ситуация может осложниться из-за большого числа пожилого населения, к тому же не прошедшего вакцинацию.

В настоящее время новый штамм «Омикрон» в регионе не зарегистрирован.