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Здоровье20 января 2022 6:21

«Омикрон» придет в Тульскую область через две недели

Об этом заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков
Игорь КОПЫТОВ
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«Омикрон» придет в Тульскую область через две недели

«Омикрон» придет в Тульскую область через две недели

Фото: Алексей ФОКИН

Всплеск заболеваемости «Омикроном» в Тульской области ожидается через две недели. Острая же фаза нового штамма в регионе продлится шесть недель.

Данный прогноз сделан на основе опыта регионов, которые уже столкнулись с новым штаммом. В случае с Тульской областью ситуация может осложниться из-за большого числа пожилого населения, к тому же не прошедшего вакцинацию.

В настоящее время новый штамм «Омикрон» в регионе не зарегистрирован.

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