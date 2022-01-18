Когда новый штамм коронавируса «Омикрон» придет в Тульскую область: отвечают региональные минздрав и Роспотребнадзор Фото: Алексей ФОКИН

Как подчеркнули в тульском минздраве, ситуация с возможным приходом в регион нового штамма коронавирусной инфекции находится на постоянном контроле. По данным местного Роспотребнадзора, возможное его появление спрогнозировать сложно — все будет зависеть от того, насколько стремительно будут развиваться вспышки заражений в соседних с нашим регионах. На данный момент там фиксируются только отдельно взятые случаи. Если брать общероссийский прогноз, то массовая заболеваемость должна прийтись на 22 января.

Превентивные меры уже принимаются. Большинство из них было озвучено на прошедшем в понедельник на заседании оперштаба.

Так, в случае ухудшения эпидобстановки в ближайшие дни из рекомендательных мер в обязательное требование перейдут следующие коронавирусные ограничения: перевод до 50% сотрудников на удаленную работу, проведение термометрии на входе в ТЦ, в общепите, в досуговых учреждениях, запрет проведения развлекательных мероприятий в кафе и ресторанах.

Руководителей предприятий и организаций всех форм собственности призвали увеличить темпы ревакцинации, внимательно следить за сроками с последней прививки работников.

С учетом того, что заражению новым штаммом подвержены дети, министерство образования готовится в случае существенного ухудшения эпидобстановки перевести всех обучающихя на дистанционный формат.

Коечный фонд в коронавирусных госпиталях Тульской области готов к резкому всплеску заболеваемости — при необходимости есть возможность оперативно его увеличить в разы. Такой опыт в регионе уже есть. Схема госпитализации при этом, по заверениям представителя минздрава, существенных изменений не претерпит. Опыт соседних регионов показывает, что течение болезни проходит как правило в более легкой форме, нежели в случае с другими штаммами вируса.

Вместе с тем в ближайшее время в регионе в пилотном режиме появится 4-5 бесплатных точек тестирования на COVID-19 для всех желающих, что позволит увеличить охват тестирования. В идеале до 350-400 на 100 тысяч человек. Поручение об их организации дано губернатором. Такие пункты должны располагаться в крупных районах, конкретные места их расположения пока прорабатывается специалистами регионального министерства здравоохранения. При этом отмечается, что в Тульскую область уже поступили экспресс-тесты нового поколения, позволяющие определять все имеющиеся на данный момент штаммы коронавирусной инфекции. Однако, их использование не снимает необходимости в случае положительного результата проводить более надежное ПЦР-тестирование.