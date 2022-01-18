На пожаре в Болоховском Тульской области погиб мужчина Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о пожаре в жилом доме на двух хозяев на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило 17 января в 19:33. Открытое пламя на ул. Советской поселка Болоховский МО Шварцевское Киреевского района было ликвидировано за 20 минут.

В результате происшествия жилая часть дома выгорела внутри на площади 20 кв. м, обрушились потолочные перекрытия. На пожаре погиб мужчина, его личность сейчас устанавливается.

Причина возгорания устанавливается.