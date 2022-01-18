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Общество18 января 2022 6:34

Тульский вуайерист оштрафован за публичное унижение женщин в Сети

Мужчина активно высказывался в соцсети на тему гендерного неравенства
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский вуайерист оштрафован за публичное унижение женщн в Сети

Тульский вуайерист оштрафован за публичное унижение женщн в Сети

Фото: соцсети

Советский районный суд оштрафовал на 10 000 рублей жителя Тулы, которого обвинили по ст. 20.3.1. КоАП РФ в возбуждении ненависти или вражды, а равно унижении человеческого достоинства по половому признаку в отношении женщин. Нарушение зафиксировали среди постов 41-летнего туляка в социальных сетях.

По информации телеграм-канала «Тула.Экстремизм» ранее мужчина регулярно привлекается за мелкое хулиганство - он любит подглядывать за женщинами в Центральном парке и других общественных местах.

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