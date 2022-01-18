Тульская прокуратура возбудила проверку случая, когда трамвай-снегочистка окатил горожан снегом Фото: соцсети

Напомним, в конце прошлой недели в Сети широко обсуждался ролик, на котором видно, как снегоуборочный трамвай при расчистке путей окатил грязным снегом прохожих, находившихся на остановке «Педуниверситет».

Кроме того, по данным прокуратуры, похожая ситуация имела место и в Пролетарском округе Тулы, на улице Металлургов.

Свою внутреннюю проверку организовывают и на МКП «Тулагорэлектротранс».