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Общество18 января 2022 6:17

Тульская прокуратура возбудила проверку случая, когда трамвай-снегочистка окатил горожан снегом

Прокуратура проверяет попавший на видео инцидент в Туле
Игорь КОПЫТОВ
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Тульская прокуратура возбудила проверку случая, когда трамвай-снегочистка окатил горожан снегом

Тульская прокуратура возбудила проверку случая, когда трамвай-снегочистка окатил горожан снегом

Фото: соцсети

Напомним, в конце прошлой недели в Сети широко обсуждался ролик, на котором видно, как снегоуборочный трамвай при расчистке путей окатил грязным снегом прохожих, находившихся на остановке «Педуниверситет».

Кроме того, по данным прокуратуры, похожая ситуация имела место и в Пролетарском округе Тулы, на улице Металлургов.

Свою внутреннюю проверку организовывают и на МКП «Тулагорэлектротранс».

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