В Тульской области выявлено 9 заносов COVID-19 на предприятия за минувшую неделю Фото: Алексей ФОКИН

Вместе с тем, вспышек коронавируса на предприятиях не зарегистрировано.

За праздничные дни в Тульскую область из-за рубежа вернулись 1303 человека — двое привезли ковид. 1074 человека предоставили сведения о вакцинации или перенесенном заболевании, в отношении четырех составлены протоколы, информация об остальных уточняется.

Кроме того, COVID-19 выявлен в 14 школах. Уровень распространения среди учащихся низкий. Но во всех этих учебных учреждениях введено дистанционное обучение.