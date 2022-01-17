В Тульской области в ближайшие дни могут усилить антиковидные меры Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сегодня на оперативном совещании в правительстве стало известно, что в течение трех дней будет готов новый указ по противоковидным мерам.

Так, в организованных коллективах рекомендовано увеличить темпы ревакцинации.

Работодателям внимательно следить за сроками с последней прививки работников. Необходимо также увеличить до 50% число сотрудников, работающих удаленно, в первую очередь лиц в зоне риска.

Ввести термометрию в ТЦ, в общепите, в досуговых учреждениях.

Вновь запретить проведение развлекательных мероприятий в кафе и ресторанах.

С учетом того, что заражению новым штаммом подвержены дети, также поручено министерству образования подготовиться в случае существенного ухудшения эпидобстановки перевести всех обучающихя на дистанционный формат.