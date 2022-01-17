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Звезды17 января 2022 10:43

Актер из Новомосковска Тульской области сыграл главную роль в новом комедийном сериале

Владимир Веревочкин играет роль зазвездившегося актера
Игорь КОПЫТОВ
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Актер из Новомосковска Тульской области сыграл главную роль в новом комедийном сериале

Актер из Новомосковска Тульской области сыграл главную роль в новом комедийном сериале

Фото: соцсети

Сериал «Братья» - своеобразная пародии на «киношников». Актер из Новомосковска сыграл в нем главную роль. По сюжету некто Леша играет в популярном телесериале брутального майора Соколова. Это раздражает его старшего брата Олега, который работает оперативником и знает всю правду о жизни полицейских. При этом все родные и знакомые Олега без ума от героя Леши и не знают, что лучшие черты для своего образа актеришка позаимствовал у брата.

Парадокс в том, что у Веревочкина тоже есть старший брат, который до сих пор с семьей живет в Тульской области. Только отношения межу ними гораздо более теплые.

Премьера сериала состоится 31 января.

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