Почти полторы тысячи заболевших коронавирусной инфекцией зарегистрированы за неделю в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Так, с 11 по 17 января 1230 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 69 521 человек.

За минувшую неделю зарегистрировано 1475 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 78 698 случаев заболевания.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 77 пациентов в возрасте от 36 до 89 лет. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 4445 человек.