Тулу в виде портрета человека изобразили с помощью нейросети Фото: соцсети

Тула выглядит как европейский мужчина средних лет с темно-русыми длинными волосами, серо-зелеными глазами и бородой. Образ чем-то неуловимо напоминает каноническое изображение Иисуса Христа. Впрочем, кто-то в сетях нашел в образе города черты Николаса Кейджа.

«Столица пряников и самоваров. Тула сочетает в гармонии историю, богатырский дух и современность с творчеством», – говорится в подписи под картинкой в Сети. Всего с помощью нейросети создали портреты 19 регионов России.