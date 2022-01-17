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Звезды17 января 2022 7:13

Тулу в виде портрета человека изобразили с помощью нейросети

Художники представили несколько российских городов в человеческом облике
Игорь КОПЫТОВ
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Тулу в виде портрета человека изобразили с помощью нейросети

Тулу в виде портрета человека изобразили с помощью нейросети

Фото: соцсети

Тула выглядит как европейский мужчина средних лет с темно-русыми длинными волосами, серо-зелеными глазами и бородой. Образ чем-то неуловимо напоминает каноническое изображение Иисуса Христа. Впрочем, кто-то в сетях нашел в образе города черты Николаса Кейджа.

«Столица пряников и самоваров. Тула сочетает в гармонии историю, богатырский дух и современность с творчеством», – говорится в подписи под картинкой в Сети. Всего с помощью нейросети создали портреты 19 регионов России.

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