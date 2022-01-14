На водителя внедорожника, перекрывшего дорогу «скорой помощи», завели административное дело

Медикам помешали быстро доставить в больницу 80-летнюю пациентку Фото: Игорь КОПЫТОВ

Несколько дней в Туле, а теперь и по всей стране, обсуждают казалось бы банальную ситуацию: две машины не разъехались во дворе 10 января. Вот только один из автомобилей - скорая помощь, которая приехала на вызов к 80-летнюей пенсионерке. Состояние старушки было критичным, ее нужно было срочно везти в больницу. Но пока фельдшер оказывала первую помощь и осматривала пациентку, к дому подкатил черный Land Rover.

Что случилось далее - версии расходятся. По одной из них, широко растиражированной на следующий день после происшествия, хозяину иномарки якобы не понравилось, что спецавтомобиль с работающими проблесковыми маячками преградил ему выезд из двора. В результате мужчина перекрыл проезд скорой, поставив иномарку поперек проезда.

Надо отметить, что покинуть двор этого жилого дома можно только одним путем, с другой стороны — тупик и шлагбаум, установленный жильцами других домов, от которого ключей у участников конфликта не было. Объехать джип микроавтобус с пациенткой в кузове никак не мог. Когда водитель спецмашины попросил владельца иномарки отъехать, тот отказался. Мол, машина сломалась, не могу.

- Каждая минута была на счету, бабушку нужно было срочно госпитализировать. И мы решили помочь медикам. Вышли мужики и оттащили иномарку вручную, - рассказывают соседи пенсионерки.

Внедорожник закрыл единственный выезд из двора Фото: соцсети

Но у владельца Land Rover другая версия. Когда в соцсетях поднялся шум, и в его адрес полетели нелестные отзывы, он опубликовал в своих соцсетях открытое письмо.

- Водитель скорой помощи первый пошел на грубость, да еще и принципиально включил проблесковые маячки и звуковой спецсигнал. В результате, когда я попытался встать в парковочный карман, автоматическая коробка передач, встала в аварийный режим и перестала включать заднюю. Пришлось толкать вручную, - уверяет мужчина.

В своем письме мужчина также указывает, что написал жалобу в региональный Минздрав и на станцию скорой помощи, поскольку все обвинения в свой адрес считает необоснованными и оскорбительными.

По закону подобное поведение водителя карается штрафом от 3 до 5 тысяч рублей и даже лишением прав от трех месяцев до года. Как сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, на мужчину уже составлен административный протокол, но в обстоятельствах происшествия еще разбираются. Ведь видео, которое выложила в сеть фельдшер скорой помощи Елена Радюкина отображает только те события, которые произошли после ее выхода на улицу. А владелец Land Rover утверждает, что конфликт с водителей спецавтомобиля произошел до того.

В некотором роде в защиту его версии оказываются слова родственницы той самой бабушки. которую нужно было везти в больницу.

- Я вышла, говорю, что случилось? Почему ты нас не пропускаешь? Он сказал, что сломалась машина, задняя скорость, действительно, не включалась. На первый взгляд казалось, что человек психанул и перекрыл нам дорогу, - рассказала женщина журналистам.

Как разрешится этот спор, пока неясно. Мужчина точно знал, что подобные действия незаконны. Как выяснила "КП", сейчас он занимается грузоперевозками, а раньше работал в Госавтоинспекции (правда в 2004 году его из органов уволили за взятку в 3 000 рублей) и явно не стал бы намеренно нарываться на штраф. Кстати, иномарка оформлена на его супругу.