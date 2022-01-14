Николай Воробьев: Волонтерские проекты помогают многодетным семьям региона

Волонтеры посетили семью Варфоломеевых из Тулы, в которой воспитываются шестеро детей.

14 января, на Старый Новый год активисты волонтерского центра «Единой России» при поддержке депутата Госдумы Николая Петрунина организовали финальный день новогоднего автопробега «Команда Деда Мороза».

Напомним, он стартовал в преддверии Нового года и продолжался все зимние каникулы. За это время подарки получили более 500 детей. Это подопечные областного центра социальной помощи семье и детям в Туле, подразделения областного центра реабилитации инвалидов в Донском, а также коллектив общественной организации помощи семьям, имеющим детей-инвалидов «ФЕНИКС» в городе Новомосковск, где активисты поздравили участников проекта «Мастерская добра».

– Волонтеры «Единой России» шефствуют над многодетными семьями с начала пандемии, помогая в сборах детей в школу, предоставляя канцелярские товары, наборы для досуга и творчества, СИЗы и продуктовые наборы, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Активисты придумывают собственные креативные проекты, выходят с инициативами по поддержке и адресной помощи семьям, испытывающим определенные сложности. Это малые добрые дела, которые делают мир лучше, реально помогают родителям в решении различных житейских вопросов, радуют детей и взрослых.

В пятницу представители «Молодой Гвардии Единой России»» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посетили многодетные семьи, чтобы поздравить их с самыми любимыми зимними праздниками. Активисты передали детям наборы сладостей.

В семью Варфоломеевых передан принтер и сладкие подарки для детей.

Для благотворительных волонтерских маршрутов молодогвардейцы использовали личные автомобили, на которые нанесена надпись «Новогодний автопробег».

Одна из семей, которую посетили волонтеры – многодетная семья Варфоломеевых из Тулы. Здесь воспитываются шестеро детей, трое из них обучаются в школе.

Добровольцы навестили семью совместно с лидером регионального отделения МГЕР, депутатом Тульской гордумы Никитой Бурвиковым.

В семью был передан принтер, а также сладкие подарки для детей. Ранее Никита Бурвиков передавал Варфоломеевым специальный планшет для дистанционного обучения детей.

- Новогодние праздники – чудесное, волшебное время. Благодаря региональной партийной акции «Ёлка желаний» удалось помочь этой семье. Сегодня был рад снова с ней увидеться и передать нужный для учёбы подарок, – поделился Никита Бурвиков.

В этот же день активисты отправились ещё к трём многодетным семьям города Тулы. Дед Мороз и Снегурочка послушали подготовленные малышами стихи и песни, после чего передали ребятам сладкие новогодние подарки.

14 января - финальный день новогоднего автопробега «Команда Деда Мороза».

- В 2021 году волонтерский центр реализовал несколько новых проектов, направленных на поддержку людей старшего поколения, многодетных семей и семей, воспитывающих особых детей, – рассказал координатор «горячей линии» волонтёрского центра партии «Единая Россия», руководитель аппарата Тульского регионального отделения «Молодой Гвардии» Павел Астафьев. – Например, проводится уникальная акция «Мастерская добра», раскрывающая творческие способности детей с ограниченными возможностями здоровья. Уверен, этот проект станет традиционным для нашего добровольческого корпуса.