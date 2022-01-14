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Звезды14 января 2022 7:00

Туляк Алексей Воробьев будет вести телешоу народных талантов

Кандидатура певца и актера уже утверждена
Игорь КОПЫТОВ
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Туляк Алексей Воробьев будет вести телешоу народных талантов

Туляк Алексей Воробьев будет вести телешоу народных талантов

Фото: Алексей ФОКИН

Уроженец Тульского края Алексей Воробьев станет ведущим проекта «Страна талантов» на одном из центральных телеканалов. Участниками проекта станут одаренные россияне, занимающиеся народным творчеством. Главный приз — 1 млн рублей.

Кандидатура Алексея Воробьева, как никого другого, подходит данному проекту — он сам начинал с народного творчества, был солистом тульского фольклорного ансамбля «Услада», а в 2005 году стал победителем IV Дельфийских игр России в номинации «Народное пение», где получил золотую медаль за сольное исполнение.

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