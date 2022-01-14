Представители тульских СМИ встретились с депутатами областной Думы Фото: материалы пресс-служб

Во встрече приняли участие члены правления регионального отделения Союза журналистов России, руководители ряда средств массовой информации, депутаты регионального парламента, председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Евгений Красильников.

Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев поздравил журналистов с Днем российской печати. Он отметил, что появление в старину первых печатных изданий можно сравнить с появлением в современном мире телевидения и Интернета.

Несмотря на набирающие все большую популярность Интернет-издания и личные блоги в социальных сетях, традиционные СМИ свою значимость сохраняют. Например, районные и областные газеты, хотя и публикуют многие материалы на своих сайтах, пользуются спросом читателей, особенно старшего поколения, и в привычном, печатном формате. В этом, считают руководители изданий, есть и социальная их значимость. А потому на встрече речь, в частности, шла не только о возможных формах взаимодействия органов власти и СМИ, но и о мерах поддержки.