В Тульской области определили места для купания на Крещение Фото: Алексей ФОКИН

Специально оборудуют на Крещенскую ночь для купания всех желающих 12 прорубей и 26 купелей. На них будут дежурить сотрудники МЧС, медики и полицейские.

В Туле окунуться в ледяную воду можно будет в четырех местах: в проруби среднего пруда Центрального парка культуры и отдыха имени П.П. Белоусова, купелях Богородице-Рождественского женского монастыря в Горелках и Свято-Богородицкого Щегловского мужского монастыря, а также храма Святого Апостола Андрея Первозванного в деревне Барыбинка.

Также местами для крещенских купаний определены:

г. Донской: Микрорайон Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь,

г. Ефремов: река Красивая меча (огороженная купальня на открытой воде, сход в воду с берега), село Тюртень, святой источник (купель),

г. Новомосковск: Урванский водоем (прорубь), село Осаново, святой источник (купель),

г. Алексин: село Колюпаново, источник Святой Ефросинии (купель), деревня Красное, святой источник Божией Матери «Всех Скорбящих радосте и Взыскания Погибших» (купель), деревня Егнышевка, святой источник Пантелеймона Целителя, рабочий поселок Новогуровский: пруд (прорубь),

Арсеньевский район: Даргомыжка (купель),

Белевский район: деревня Жабынь, святой источник (купель),

Богородицкий район: муниципальное образование Бахметьевское, село Папоротка, святой источник (купель),

Веневский район: муниципальное образование Центральное, деревня Свиридово, святой источник «12 ключей» (купель),

Воловский район: муниципальное образование Двориковское, село Никитское, родник (купель), поселок Волово, село Осиново, водный источник (купель),

Дубенский район: муниципальное образование Протасовское, село Новое Павшино, святой источник (купель), деревня Сидоровка (купель),

Заокский район: село Бехово (купель), поселок Велегож (купель),

Куркинский район: муниципальное образование Михайловское, поселок Грибоедово, святой источник (купель),

Киреевский район: муниципальное образование Дедиловское, село Орловка, река Олень (прорубь),

Кимовский район: село Покровское, пруд (прорубь), муниципальное образование Епифанское, село Себино (купель),

Одоевский район: муниципальное образование Восточно-Одоевское, деревня Зиброво (купель),

Плавский район: река Плава (прорубь),

Суворовский район: муниципальное образование Юго-Восточное, село Березово, Свято-Никольский храм (купель),

Тепло-Огаревский район: муниципальное образование Нарышкинское, село Нарышкино, святой источник (купель),

Узловский район: город Узловая, пруд «Трестовский» (прорубь), муниципальное образование Смородинское, село Бутырки, святой источник закрытого типа (купель),

Чернский район: поселок Чернь, река Чернь, улица Коммунаров (прорубь),

Щекинский район: рабочий поселок Первомайский, пруд (прорубь), город Советск, река Упа (прорубь), муниципальное образование Ломинцевское, деревня Косое (купель),

Ясногорский район: муниципальное образование Иваньковское, деревня Башино, святой источник (купель).