«Комсомолка» в Туле: газета для туляков, газета про туляков

С той поры местная пресса в Тульской области переживала времена как расцвета, так и упадка. Закрывались старейшие издания, сопровождавшие жизнь туляков в годы Великой Отечественной, годы Перестройки. До минимума, который можно пересчитать по пальцам одной руки сократилось ныне число заводских вестников. Печатные СМИ меняли формат, толщину, периодичность и цветность.

Но на смену им приходили новые областные газеты и журналы, отражавшие своим содержанием настроение и дух, царивший в тот или иной момент в стране. И одним из вестников новой эпохи развития печатных СМИ стали региональные выпуски федеральных изданий. Так, в 1997 году в Тульской области появилась газета «Комсомольская правда — Тула». Через редакцию за четверть века прошли многие ныне известные журналисты, работающие сегодня в различных столичных изданиях, спецкоррами и военкоррами российских информационных агентств.

В разные годы тульскую «Комсомолку» возглавляли Павел Конов, Светлана Елисеева, Елена Тимошина, Оксана Коляскина. А открывал газету в нашем регионе легенда тульской журналистики Алексей Дрыгас.

Алексей Дрыгас

- В "Комсомолку" я пришла более 20 лет назад на должность корректора, - рассказывает коммерческий директор медиа-холдинга "Комсомольская правда в Туле" Наталья Конова (Самохина). - На работу меня принимал как раз Алексей Станиславович Дрыгас - первый редактор тульского регионального выпуска. Это необыкновенный талантливый человек, который меня многому научил, на его советы и "ценные указания" я опираюсь и сегодня. В нашем выпуске тогда была всего 1 черно-белая полоска с новостями и телепрограмма.

Наталья Самохина

Представительство «Комсомолки» в Туле стало быстро развиваться, появилась возможность перейти в рекламный отдел менеджером. Решилась попробовать, это была, в принципе, первая версия отдела рекламы «КП» в Туле. Нас было 4 человека: директор Оксана и 3 менеджера, включая меня. Затем отдел возглавила я. При этом я параллельно продолжила развиваться в журналистике, писала и до сих пор пишу редакционные и рекламные тексты. В тот далекий период газета находилась в стадии активного становления, появились страницы, где можно было разместить информацию о компаниях региона. Позже тульская «Комсомолка» стала цветной. Кроме еженедельной толстушки, появились ежедневные выпуски...

Мы начинали работать, когда не было еще мобильных телефонов, люди только начинали пользоваться электронной почтой.

В редакции, 2004 г.

Что для меня КП? Очень и очень многое! Это настоящая школа жизни, бесценный опыт работы с профессиональными коллегами, это рост во всех смыслах, это новые возможности! Благодаря работе в «КП» у меня есть друзья по всей России, благодаря «Комсомолке» я посетила десятки обучающих семинаров и тренингов. Вообще, наш «комсомольский» холдинг - мощнейшая позитивная сила, он вовлекает, как водоворот и уже не отпускает. Работа дала возможность начать много путешествовать, это мое главное хобби до сих пор. Благодаря работе в рекламе я познакомилась с огромным числом успешных людей в разных сегментах бизнеса, училась и продолжаю учиться у них.

И если бы меня сейчас спросили, чтобы вы хотели изменить в своей жизни тогда, 20 лет назад, то я бы ответила: много чего, но только не этот выбор! Шаг в сторону «Комсомолки» был сделан правильно. Работа в рекламе - большой ежедневный труд, где-то преодоление себя. Я стала более стрессоустойчивой, уверенной в себе, продвинулась в психологии и психосоматике, научилась управлять эмоциями, грамотно планировать и смотреть далеко вперед. Известный филолог Маршал Маклюэн назвал рекламу «величайшим видом искусства». Согласна с ним абсолютно. Это искусство чем-то похоже на искусство оратора, выступающего перед огромной аудиторией и умеющего найти такие убедительные слова и факты, которые проникают в сознание. За эти 20 лет реклама сделала большущий шаг вперед, появилась возможность креативить, создавать новые проекты, искать интересные пути подачи материала. Все это безумно интересно! Спасибо «Комсомолке» за эту школу жизни и мое становление в профессии.

Павел Коренюгин

- В «Комсомольскую правду» я пришел работать сразу после университета в 2002 году на должность начальника службы продвижения и распространения, затем был переведен на должность заместителя генерального директора. А с 2006 году стал генеральным директором. Комсомолка – это любовь с первого взгляда. Одна и на всю жизнь. Это нескончаемый круговорот и вихрь, который тебя подхватывает и больше уже никогда не отпускает, - говорит генеральный директор ООО «Дом прессы», главный редактор «Комсомольской правды в Туле» Павел Коренюгин. - Это интересные и уникальные люди с которыми ты встречаешься, общаешься, учишься у них. Огромная возможность личностного развития в профессиональной и духовной сфере. Амбициозные и сложные задачи, которые приходится решать. Ну и самое главное, это коллектив профессионалов, который трудится рядом каждый день и, как аккумулятор, постоянно заряжает тебя энергией. И эта созидательная энергия формирует нашу читательскую аудиторию, для которой «Комсомольская правда» работает вот уже более 96 лет.

Павел Коренюгин и Оксана Коляскина, 2004 г.

– Красный диплом филфака не успел покрыться пылью, как меня уже собеседовали на должность корреспондента одной из ведущих ежедневных газет региона. Это было без малого лет двадцать назад, - рассказывает Оксана Коляскина, редактор «КП-Тула» в 2012 году. - Не могу сказать, что мечтала быть журналистом. Вовсе нет. Но мне всегда хотелось делать что-то значимое и важное. Развиваться самой и помогать другим. Журналистика подарила мне эти возможности.

В «Комсомолку» я пришла с неплохим профессиональным опытом. Но всегда есть чему учиться. Работа в издании стала одним из важных этапов моей жизни. Было здорово! Запомнился коллектив – очень молодой, энергичный. Главное – дружный. Понравилось, что редактора местных приложений проходили стажировку в центральной «Комсомольской правде». Это давало опыт работы в федеральной прессе, повышало твой профессиональный уровень. Получая такой опыт, ты и дальнейшую свою работу будешь вести по федеральным, а не местечковым стандартам.

Оксана Коляскина и Наталья Самохина

Запомнились наши летучки, когда разбирались материалы свежего номера, и свое мнение о том, что опубликовано, высказывал не только редактор, руководитель ИД, но и все корреспонденты. Живой обмен мнениями способствует и повышению качества материалов, и поддержанию профессионального уровня журналиста.

Ну и, конечно, я укрепила личную школу работы в оперативном режиме, в самых разных направлениях. Это были не только публикации в газете, но и на сайте, материалы для радио, телевидения «Комсомолки». Современная журналистика мультимедийна, распространение контента идет через разные каналы коммуникации, разные площадки. И в такую мультижанровую деятельность я тогда начала серьезно погружаться, и сейчас, на нынешней работе руководителя управления информационной политики компании «Щекиноазот», мне этот опыт пригодился. Мы тоже работаем и с интернет-изданиями, с радио, с телевидением, с печатными СМИ. У нас есть ряд своих корпоративных медиа. Так что общий язык с коллегами самых разных СМИ находить теперь не сложно.

В гостях у редакции певец Владимир Цветаев

Вообще, журналистика – это и есть диалог. Диалог с аудиторией, спикерами, с собой. А еще это замечательная общность людей. Мы знаем друг друга и, как правило, не теряем связи, даже если уезжаем работать в другой город или просто долго не встречаемся. Всегда можем позвонить друг другу – что-то узнать или попросить помочь с информацией, в уверенности, что тебе обязательно пойдут навстречу.

За какие-то двадцать лет человечество проделало колоссальный путь. Мы стали людьми цифровой эпохи – людьми медийными, чье бытование фактически реализуется в информационных и коммуникационных процессах. Мы потребляем контент в режиме нон-стоп. Если мы не находим нужную нам информацию о том, что произошло только что, простым движением пальца по экрану или щелчком компьютерной мышки мы переходим туда, где удовлетворят нашу медийную потребность. И соответствовать этому – один из ключевых трендов современной журналистики.

Быть в этом тренде обязаны и мы – журналисты. Применять понятия «старая школа/закваска» – все равно, что признавать собственное поражение на профессиональном поприще. Уметь работать с контентом – это не просто быть классным копирайтером. Нужно иметь навыки переупаковки контента в соответствии с ожиданиями целевой аудитории, которая не пойдёт на ту площадку, где удобно СМИ – она пойдет туда, где удобно ей самой. Понимать это – уже половина успеха. Научиться этому – вторая и, пожалуй, главная.

- С Алексеем Станилавовичем Дрыгасом судьба свела меня гораздо раньше, чем в Туле стала выходить «Комсомолка». Но не смотря на то, что я на тот момент работал в другом издании, с самых первых дней его редакторства я сидел с ним в одном кабинете, - рассказывает Игорь Копытов, корреспондент "Комсомолки". - Помню самые начальные наши совместные репортажи, поездки в командировки по области, по заброшенным деревням, репортажи с рынка. Тогда я преимущественно выступал в роли фотографа, иллюстрировавшего материалы Дрыгаса, а он — единственным «боевым» пером издания. Это был громадный, просто колоссальный опыт работы бок о бок с по-настоящему талантливым журналистом, тонко чувствовавшим темы, которые вот именно сегодня, именно сейчас, будут интересны читателю. Человеком, умевшим подать их так, что оторваться от репортажа, не дочитав до самого конца, было просто невозможно.

Потом судьба на два с лишним десятилетия развела меня с «Комсомолкой», и я даже помыслить не мог, что спустя столько времени вольюсь в этот дружный и профессиональный коллектив единомышленников, делающих сегодня не только одно из ведущих печатных изданий региона, но и одноименный популярный новостной интернет-сайт. И сейчас я испытываю определенное чувство гордости от того, что на заре моей творческой деятельности имел честь находиться у истоков создания этой газеты.