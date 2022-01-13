В Тульской области вновь заработали передвижные пункты обогрева МЧС Фото: материалы пресс-служб

Специалисты спасательного ведомства всегда придут на помощь заглохшим авто С 11 января на опасных участках трасс М-2 «Крым» и М-4 «Дон» снова организованы подвижные пункты обогрева, оборудованные всем необходимым для помощи пострадавшим. Здесь есть полевая кухня, пневмокаркасный модуль, дизельные обогреватели, теплые вещи и другие необходимые средства.

Расположены они на 209 км трассы М-2 «Крым» в Щекинском районе и 256 км трассы М-4 «Дон» в Воловском районе, 177 км федеральной автодороги М-4 «Дон» в Веневском районе, пересечении автодороги М-2 «Крым» и Р-132 «Тула-Калуга-Михайлов-Рязань» и работают в круглосуточном режиме.