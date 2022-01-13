В День российской печати партнеры поздравляют коллектив "Комсомолки" с праздником. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Уважаемый Павел Владимирович!

От имени коллектива ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив с Днем Российской печати!

Этот праздник объединяет людей различных профессий - журналистов, редакторов, работников типографий, распространителей печатных изданий, общественных корреспондентов - всех тех, чей нелегкий труд обеспечивает одно из основных прав граждан - право свободы слова. Ваша работа требует ответственности, терпения, мастерства и полной самоотдачи.

Желаю новых интересных и ярких проектов, запоминающихся журналистских материалов и неиссякаемой творческой фантазии! Высоких тиражей и рейтингов, а также понимания и поддержки читателей! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор ПАО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД» И. Н. Курилов