Итоги двухдневного снегопада: Тула погружается в снежные завалы

Тула погружается в снежные завалы. Улица Лейтейзена Фото: Игорь КОПЫТОВ

Оставим в стороне тему дворов, в которых нерадивые УК почти повсеместно неведомым образом умудряются отчитываться о проделанной работе, а снега везде чуть ли не по пояс.

Речь в данном случае даже не о расчистке центральных улиц, да и вообще транспортных артерий города - день за днем плановая работы продолжается. Результат уже виден — остановки общественного транспорта даже на периферии Тулы приведены в относительный порядок, а на некоторых платформы отскребли вплоть до самого асфальта. И это не может не радовать пассажиров.

Остановка у ГКЗ Фото: Игорь КОПЫТОВ

Несколько хуже обстоят дела с парковочными карманами. К тем, что на проспекте Ленина особых претензий нет, но стоит свернуть чуть в сторону... Впрочем, что там чуть! Красноармейский проспект вычищенными парковками и то порадовать не может. Что уж говорить даже об улицах, например, Лейтезена, Фрунзе. Зачастую автомобилям просто не пробиться через снежные заносы — то и дело горожане вынуждены парковаться с нарушение правил дорожного движения так называемым «вторым рядом» на аварийке. Дополнительно сужая проезжую часть.

Трамвайная остановка на ул. Советской Фото: Игорь КОПЫТОВ

По отчетам городской администрации, ежедневно расчисткой улиц ежедневно занимаются почти полторы сотни специализированной техники и столько же рабочих с лопатами.

Остановка у поликлиники на Мира.

Так, в ночь на 12 января работали 123 единицы техники и 168 рабочих. Они расчищали дороги в поселках Южном, Угольном, Ново-Октябрьском, Октябрьском, Горняке, Старо-Овсянникове, Победы, Трудовом, Ново-Тихвинском, Северном, Ново-Скуратове, Восточном, Басово-Прудном, Л. Толстого, Толстовские дачи, Комсомольском, Станционном, Матвеевские дачи, Михалкове, поле для многодетных в Зареченском округе, в микрорайоне Солнечный. Также техника работала в п. Косая Гора, на улицах Галкина, Ряжской, Максимовского, Луначарского, Железнодорожной, Токарева, Пузакова, М. Гончары, Пионерской, Пирогова, Жуковского, Тургеневской, Свободы, Бундурина, С. Перовской, Пушкинской, Г. Успенского, Тимирязева, Агеева, Н. Руднева, Гоголевской, Алексинском шоссе и других.

Горы снега выше первого этажа. Парковка у стадиона Фото: Игорь КОПЫТОВ

Днем количество техники и рабочих — опять же по официальным отчетам - удваивается.

Впрочем, расчистка расчисткой, но на фоне всего этого гораздо актуальнее встает вопрос огромных снежных гор, порой достигающих высоты первого этажа. Гор, оставшихся после уборки остановочных платформ и тех же парковочных карманов.

На проспекте Ленина автомобили выстроились в ряд вдоль дороги, перегородив целую полосу для движения автотранспорта.

Сейчас они реально создают опасность ДТП, сужая видимость на дороге, а случись оттепель — а она грядет — так вся замерзшая грязь вновь выползет на проезжую часть. И почитай что попусту все столько дней подряд все чистили...

Погрязшая в снегу парковка у "Большого универмага" Фото: Игорь КОПЫТОВ

То есть теперь одна из актуальнейших задач коммунальщиков и дорожников — вывезти все накопившееся за дни интенсивной расчистки города. Опять же — хотя бы с улиц.

По информации горадминистрации, на сегодняшний момент вывезено 27 тысяч кубометров снежных масс (для сравнения: за дни новогодних каникул - 13). В ночь на 12 января 8 бригад отгружали снег с улиц Тургеневской, Гоголевской, площади Ленина; с остановочных площадок общественного транспорта у НПО «Сплав», «ул. Парковая», «ул. Речная»; с пешеходных переходов на улицах Вильямса, на Щегловской засеке, Пузакова и других.

Расчистка трамвайной развилки на ул. Коминтерна Фото: Игорь КОПЫТОВ

Днем 12 января вывозом снега занимаются 3 бригады - на Московском путепроводе и проспекте Ленина. Шнекороторы работают на улицах Скуратовской, Киреевской, Автомобилистов, Буденного, Тимирязева, М. Смирнова и в центре города.

Проезжая часть улицы Советской из-за сугробов заужена практически на целую полосу Фото: Игорь КОПЫТОВ

Но этого, совершенно очевидно, мало. И дело не в том, что снегопады продолжаются. Просто буквально с сегодняшнего дня стартуют так называемые «температурные» качели. То есть вплоть до пятницы 14 января столбик термометра будет неумолимо опускаться — по прогнозам, до -18 градусов. В пятницу же туляков ждет резкая оттепель — до +2 градусов. А следом возвратятся морозы. Это приведет к тому что пока еще рыхлые снежные горы уплотнятся до состояния ледяных скал. И вот их убрать с улиц города будет гораздо сложнее.

Успеют ли коммунальщики и дорожники вернуть городу надлежащий облик?

Улица Советская. парковка для инвалидов. Найдете ее под снегом? Фото: Игорь КОПЫТОВ

Остановка "Красноармейский проспект". Отвал снега больше троллейбуса. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Остановка "Московский вокаал". Без комментариев Фото: Игорь КОПЫТОВ

Парковка на ул. Фрунзе. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Парковка на ул. Фрунзе. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Парковка на ул. Летейзена. Фото: Игорь КОПЫТОВ