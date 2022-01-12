Поставил авто поперек дороги: Водитель Land Rover перекрыл проезд машине «скорой», спешащей на госпитализацию

В Туле Land Rover намеренно перекрыл проезд машине «скорой помощи» с пожилой женщиной, подлежащей срочной госпитализации Фото: соцсети

10 января во двор дома № 49 по улице Щегловская засека прибыла бригада медиков на вызов к пожилой женщине, состояние которой требовало срочной госпитализации. Пока фельдшер находился в квартире, осматривая пациентку и оценивая ее состояние, к дому подкатил черный Land Rover. По имеющейся информации, хозяину иномарки якобы не понравилось, что спецавтомобиль с работающими проблесковыми маячками преградил ему выезд из двора.

В результате мужчина перекрыл проезд для машины «скорой помощи», поставив иномарку поперек проезда. Надо отметить, что покинуть двор данного жилого дома можно всего одним путем, с другой стороны — тупик и шлагбаумам, установленный жильцами других домов. Объехать же джип не представлялось возможным. Освобождать дорогу «скорой» водитель иномарки отказался, сославшись на то, что его машина якобы сломалась. На помощь медикам пришли соседи, собравшиеся к тому времени во дворе, которые вручную оттащили стоящий поперек проезда Land Rover.

Пока правоохранители дают свою оценку случившемуся - водителю иномарки грозит наказание по статье 12.17 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными спецсигналами — в соцсетях разгораются нешуточные страсти вокруг происшествия. Появился даже текст от самого «автохама», который утверждает, что водитель скорой помощи в ответ на его просьбу немного подвинуть машину чтобы не создавать помеху для парковки, сам первым перешел на грубость. В результате, когда иномарка все же попыталась встать в карман, КПП, действительно встало в аварийный режим и перестало включать заднюю передачу. В письме мужчина также указывает, что намерен написать жалобу в региональный Минздрав и на станцию скорой помощи, поскольку все обвинения в свой адрес считает необоснованными.

Однако подавляющее большинство туляков в соцсетях пока на стороне медиков и их пожилой пациентки, осуждая водителя джипа.