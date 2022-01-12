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Общество12 января 2022 7:12

10 суток ареста назначили тулячке, отказавшейся пройти обязательное лечение от наркомании

Таково решение мирового судьи в Новомосковске
Игорь КОПЫТОВ
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10 суток ареста назначили тулячке, отказавшейся пройти обязательное лечение от наркомании

10 суток ареста назначили тулячке, отказавшейся пройти обязательное лечение от наркомании

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что жительница Новомосковска с ноября 2021 года уклоняется от обязанности пройти лечение и медико-социальную реабилитацию от наркомании, возложенной на нее ранее приговором суда.

На прошедшем 7 января новом судебном заседание женщина вину в совершении правонарушения признала, в содеянном раскаялась. Теперь она признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.9.1 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

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