10 суток ареста назначили тулячке, отказавшейся пройти обязательное лечение от наркомании Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что жительница Новомосковска с ноября 2021 года уклоняется от обязанности пройти лечение и медико-социальную реабилитацию от наркомании, возложенной на нее ранее приговором суда.

На прошедшем 7 января новом судебном заседание женщина вину в совершении правонарушения признала, в содеянном раскаялась. Теперь она признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.9.1 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.