Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 января 2022 6:49

Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Днем работника прокуратуры

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

В этом году российской прокуратуре исполняется 300 лет.

Все это время она остается одним из главных гарантов законности и правопорядка в нашей стране.

Вы выполняете важнейшие функции: защищаете права граждан, координируете работу правоохранительных органов, вносите серьезный вклад в борьбу с терроризмом, экстремизмом и коррупцией. Помогаете формировать комфортную деловую среду в регионе, укреплять экономику Тульской области.

Спасибо вам за добросовестную службу, верность долгу и профессионализм.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!

Интересное