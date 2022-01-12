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Общество12 января 2022 13:35

Тульские госавтоинспекторы спасли жизнь автоледи

Женщина выразила слова благодарности и признательности сотрудникам, пришедим ей на помощь
Игорь КОПЫТОВ
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Тульские госавтоинспекторы спасли жизнь автоледи

Тульские госавтоинспекторы спасли жизнь автоледи

Фото: материалы пресс-служб

8 января, приблизительно в 9.30, инспекторы ГИБДД Юрий Дубских и Андрей Ананьев, находясь на маршруте патрулирования улицы Кутузова города Тулы, обратили внимание на остановившийся посреди проезжей части дороги автомобиль LADA Vesta.

Выяснилось, что у женщины-водителя в пути следования произошло удушье в связи с заболеванием органов кровообращения. Инспекторы незамедлительно вызвали карету скорой помощи, но из-за ухудшением состояния автоледи, чтобы не терять время, приняли единственно правильное решение - доставить гражданку на служебном автомобиле в ближайшее медицинское учреждение.

Пострадавшую в максимально короткий срок доставили в областную больницу, где ей была оказана медицинская помощь. Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает.

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