Тульские госавтоинспекторы спасли жизнь автоледи
Фото: материалы пресс-служб
8 января, приблизительно в 9.30, инспекторы ГИБДД Юрий Дубских и Андрей Ананьев, находясь на маршруте патрулирования улицы Кутузова города Тулы, обратили внимание на остановившийся посреди проезжей части дороги автомобиль LADA Vesta.
Выяснилось, что у женщины-водителя в пути следования произошло удушье в связи с заболеванием органов кровообращения. Инспекторы незамедлительно вызвали карету скорой помощи, но из-за ухудшением состояния автоледи, чтобы не терять время, приняли единственно правильное решение - доставить гражданку на служебном автомобиле в ближайшее медицинское учреждение.
Пострадавшую в максимально короткий срок доставили в областную больницу, где ей была оказана медицинская помощь. Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает.