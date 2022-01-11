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Общество11 января 2022 13:00

Сбер запустил сервис задатка при покупке недвижимости

Теперь клиенты сервиса Домклик при покупке квартиры могут внести задаток через приложение СберБанк Онлайн. Услуга распространяется только на сделки вторичного рынка недвижимости и доступна как клиентам, так и партнёрам сервиса Домклик
Источник:kp.ru
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Теперь клиенты сервиса Домклик при покупке квартиры могут внести задаток через приложение СберБанк Онлайн.

Теперь клиенты сервиса Домклик при покупке квартиры могут внести задаток через приложение СберБанк Онлайн.

При поиске подходящего жилья в мобильном приложении Домклик или на мобильной версии сайта клиент может перейти в приложение СберБанк Онлайн через блок «Сделка» в карточке объявления и внести денежные средства, забронировав понравившуюся квартиру. Для этого покупателю нужно:

- после переадресации в приложение СберБанк Онлайн зайти в раздел «СберСделки»;

- заполнить шаблон «договора онлайн»;

- направить его продавцу;

- подписать согласованный документ с помощью электронной подписи;

- дождаться, пока продавец поставит свою электронную подпись;

- перевести задаток.

Благодаря тому что весь процесс, включая заполнение и подписание договора, происходит онлайн, используются типовые формы договоров. Также это избавляет от необходимости хранить бумажные документы — договор всегда будет доступен в мобильном приложении, и его можно скачать в любой момент. Договор, заключенный онлайн и подписанный электронной подписью, имеет полную юридическую силу (согласно ФЗ «Об электронной подписи» № 63-ФЗ), а участники сделки проверяются банком на соответствие условиям сервиса.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

- Мы стремимся предложить удобные сервисы для наших клиентов и партнёров на каждом этапе клиентского пути, сделав процесс покупки и продажи недвижимости простым и безопасным. Создание новых возможностей для клиентов и партнёров — одна из наших приоритетных задач.

Подобрать подходящую квартиру можно онлайн на Домклик.

ПАО Сбербанк.

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