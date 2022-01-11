В Туле футбольных фанатов приглашают на съемки короткометражки Фото: материалы пресс-служб

На трибунах стадиона «Арсенал» пройдут съемки финальной сцены фильма «Курорт. Провинциальная история Хэ. Часть 2».

Фильм снимается при поддержке Кинокомиссии Тульской области и регионального Минкульта. Желающим попасть в кадр придется активно болеть за вымышленную команду. При этом символика некоего клуба не будет иметь ничего общего к реальным клубам.

Связаться с организаторами можно через соцсети.

Напомним, первая часть истории о футбольных фанатах была снята в 2016 году.