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Спорт11 января 2022 8:04

Тульский «Арсенал» улетел в турецкий Белек на первый тренировочный сбор года

На юг отправились 24 футболиста, включая игроков дубля
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский «Арсенал» улетел в турецкий Белек на первый тренировочный сбор года

Тульский «Арсенал» улетел в турецкий Белек на первый тренировочный сбор года

Фото: материалы пресс-служб

В распоряжении тренера Миодрага Божовича вратари Антон Коченков, Михаил Левашов, Егор Шамов и Егор Сидоров, защитники Максим Беляев, Аксель Бьернстрем, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Данил Степанов, Артем Суханов, полузащитники Аяз Гулиев, Зурико Давиташвили, Максим Кайнов, Кингс и Эванс Кангва, Георги Костадинов, Владислав Пантелеев, Кирилл Панченко, Сергей Ткачев, Ансор Хабибов, нападающие Гурам Аджоев, Марк Кротов, Евгений Луценко, Евгений Марков и находящийся на просмотре белорусский форвард Кирилл Сидоренко.

Задержались в Туле из-за проблем с тестом на коронавирус защитник Урош Радакович и хавбек Горан Чаушич. К счатью, выяснилось. Что тревога ложная.

На первом сборе в Турции, который продлится до 21 января, команда сыграет с венгерскими клубами «Кишварда» - одним из лидеров высшей лиги - и «Сегед» - представителем второго дивизиона.

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