Туляка и его сына, спасших провалившихся под лед детей в парке, наградит МЧС Фото: Алексей ФОКИН

9 января двое детей едва не утонули в пруду Центрального парка. О происшествии в социальных сетях сообщила женщина, отдыхавшая в парке с мужем и ребенком. Она описала, как все случилось: двое детей, катаясь с горки на берегу центрального водоема упали в прорубь. Первым бросился на помощь ее несовершеннолетний сын, следом — муж. Мужчина вытащил ребенка постарше, а младший ушел под воду. И его тоже удалось спасти.

Теперь в парке установили дополнительные информационные таблички, запрещающие выход на лед. А мужчину и его сына удостоят за проявленное мужество ведомственных наград.