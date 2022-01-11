Профессиональный волейбольный клуб «Тулица» возглавил Андрей Подкопаев Фото: материалы пресс-служб

До конца сезона 2021-2022 Чемпионата России по волейболу главным тренером тульских волейболисток назначен Андрей Подкопаев. Он имеет звание мастер спорта России, окончил Уральскую государственную академию физической культуры.

Работал главным тренером «Уфимочки» в высшей лиге «А» и Суперлиге, «Динамо-Москва» в Суперлиге, а последним местом его деятельности с 2019 года было «Динамо-Ак-Барс» в Молодежной лиге.

Напомним, что на зимних каникулах после трех с половиной лет сотрудничества наставник «Тулицы» Александр Перепелкин покинул команду по семейным обстоятельствам.