740 протоколов составлены в Тульской области на безмасочников за минувшую неделю Фото: Алексей ФОКИН

В Туле и области за минувшую неделю полицейские составили 740 административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ - несоблюдение масочного режима в общественных местах.

531 случай был зафиксирован на объектах розничной торговли, 93 нарушения - на остановочных павильонах, в зданиях и иных объектах – 91, на общественном транспорте – 24, в медицинских организациях - один.

Напомним, что за последние сутки на территории региона зарегистрировано 198 случаев заболевания коронавирусом.