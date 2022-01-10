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Общество10 января 2022 13:18

740 протоколов составлены в Тульской области на безмасочников за минувшую неделю

Рейд прошел в период с 3 по 9 января 2022 года
Игорь КОПЫТОВ
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740 протоколов составлены в Тульской области на безмасочников за минувшую неделю

740 протоколов составлены в Тульской области на безмасочников за минувшую неделю

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле и области за минувшую неделю полицейские составили 740 административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ - несоблюдение масочного режима в общественных местах.

531 случай был зафиксирован на объектах розничной торговли, 93 нарушения - на остановочных павильонах, в зданиях и иных объектах – 91, на общественном транспорте – 24, в медицинских организациях - один.

Напомним, что за последние сутки на территории региона зарегистрировано 198 случаев заболевания коронавирусом.

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