В Тульской области мужчина задержан по подозрению в убийстве матери Фото: материалы пресс-служб

По версии следствия, 9 января 2022 года в квартире одного из домов на ул. Тельмана в городе Узловая между 31-летним местным жителем и его 65-летней матерью произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес ей несколько ударов молотком по голове. С полученными повреждениями женщина была доставлена в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, спасти ее жизнь не удалось.

В настоящее время подозреваемый задержан и обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство. Расследование всех деталей преступления продолжается.