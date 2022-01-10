В пруду Центрального парка Тулы едва не утонули двое детей Фото: Алексей ФОКИН

Свидетельница произошедшего написала, что, как только ее сын скатился с популярной у юных туляков горки на берегу одного из прудов, еще двое детей упали в прорубь.

«Мой ребенок был ближе всего и, не раздумывая, побежал туда, - сообщает она. - Начал подавать руку детям. Я в тот момент была очень далеко... Взрослые люди просто наблюдали, что-то кричали... Но никто даже не пытался помочь. Недалеко был муж, он моментально вытащил ребенка постарше, а меленький, года 2-3, ушел под воду».

В дальнейшем мужчина лег на лед и начал нащупывать в глубине мальчишку и в результате все-таки вытащил его. О том, что происходило дальше, информации нет.

Впрочем, в региональном МЧС не смогли подтвердить факт происшествия.