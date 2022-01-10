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Общество10 января 2022 6:34

10 января Тула вновь встала в утренних пробках

Окончание новогодних каникул и обильный снегопад создали очередную перегрузку на улицах
Игорь КОПЫТОВ
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10 января Тула вновь встала в утренних пробках

10 января Тула вновь встала в утренних пробках

Несмотря на отчеты горадминистрации о том, что на улицы города вышло более 100 единиц техники, ширина дорожного полотна в большинстве случаев заужена.

На 9.30 утра 10 января в 8-9-балльных пробках встал практически весь центр города. Движение весьма затруднено на улице Октябрьской, Советской, нижней части проспекта Ленина, Металлургов, Красноармейском проспекте, Оборонной.

В ряде случаев в заторах виноваты ДТП. Таковых на данный момент по городу зафиксировано три.

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