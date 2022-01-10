Дело Контрабаева - Черноусова: Видеозапись приемки РИСЗ помнит всё, или истина совсем рядом. Итоги 2021 года – Тула на первом месте по цифровизации здравоохранения, а программистов судят Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, что бывшему экс-председателю регионального комитета по инновациям и информатизации Артуру Контрабаеву вменяют растрату вверенных бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а предпринимателю Алексею Черноусову вменяют вину в пособничестве преступлению. По версии стороны обвинения, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения (РИЗС) Тульская область получила программный продукт, который начал разрабатываться в 2005 году, а Алексей Черноусов и Артур Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение РИСЗ средства в размере 68,3 млн. рублей.

Алексей Черноусов являлся гендиректором и учредителем компании ООО «Смарт Дельта Системс», которая более 22 лет занимается разработкой, внедрением и сопровождением систем автоматизации управления для медицинских учреждений, и именно эта компания и реализовывала в Тульской области проект по модернизации регионального здравоохранения. Как считает следствие, Черноусов еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм (что, как выяснилось на суде, не соответствует действительности). После этого компания, в рамках тестирования запатентованной в 2005 году медицинской информационной системы «Инфоклиника», передала один из ее модулей - «Электронная регистратура» - который был развернут в тульских медучреждениях также в 2012 году. Весной 2013 конкурс на создание РИСЗ ТО выиграла компания Черноусова, предложив наименьшую цену, а в конце лета контракт был сдан. Из регионального бюджета «Смарт Дельта Системс» получила в 2013-2015 гг. более 68 млн. рублей.

Сами обвиняемые вину не признают, и утверждают, что у Минздрава и министерства информатизации претензий к новой РИЗС не возникло, а сама система была не только внедрена и используется до сих пор в Тульской области, но и является примером для других регионов страны. В рейтинге субъектов РФ, который ведется федеральным минздравом – Тульская область не первый год занимает первое место по цифровизации здравоохранения (https://it.tularegion.ru/press_center/news/tulskaya-oblast-zanimaet-1-mesto-po-tsifrovoy-transformatsii/), граждане области уже с 2013 года пользуются порталом Доктор71 (www.doctor71.ru).

Также стоит отметить примечательный факт: заказчик в лице Правительства Тульской области (признанное по данному уголовному делу потерпевшим) претензий к Черноусову и его компании «Смарт Дельта Системс» не имеет, и заключило, что РИСЗ ТО была создана и давно эксплуатируется, и естественно не идет речи о каком-то нанесенном ущербе…

Очередные допросы свидетелей, по мнению стороны защиты, никаких особо ярких впечатлений не оставили. Это была стандартная и уже привычная рутина для проходящего судебного заседания: часть допрашиваемых работала в медучреждениях, которые не входили в объекты, подлежащие информатизации в соответствии с госконтрактом на разработку и внедрение РИСЗ ТО, в рамках которого фирма «Смарт Дельта Системс» получала финансовые средства. Другая часть свидетелей работала в учреждениях здравоохранения, которые были включены в вышеуказанный госконтракт, и так или иначе они в ходе допроса вспоминали, когда информационная система у них появилась, какие модули у них заработали, когда устанавливалось оборудование и т.д.

Самое интересное началось, когда суд приступил к исследованию письменных доказательств. Государственный обвинитель зачитал акт осмотра видеодисков, произведенного следователем, и изъятых в ходе обыска в Центре информационных технологий Тульской области. На этих носителях была отображена процедура приемки 1 и 3 этапа выполнения Госконтракта 2013-1, и сторона защиты обратила внимание на ряд странностей в составленном протоколе: по мнению адвокатов, он неполноценно отражает обстоятельства событий, запечатленных на видеозаписях.

- Сегодня сторона обвинения наконец-то начала исследовать доказательство, которое является объективным, и у которого (в отличие от большинства допрошенных в суде свидетелей) отличная память – видеозапись помнит все. Но обращаю ваше внимание, что в ходе осмотра видеодисков следователь не установил некоторые личности, которые присутствовали в ходе приемки выполненных работ по Госконтракту № 2013-1, обозначая их как «неустановленная женщина» №1 и «неизвестный мужчина» №1. Более того, я обращаю внимание суда на то, что огромное количество слов, которые произносит подсудимый Черноусов на видеозаписях, в письменном протоколе обозначены как «неизвестное», «неразборчиво» и т.п. Как мы можем оценить этот документ, не понимая, о чем там была речь?

Если мы посмотрим саму видеозапись, а не только ее письменную расшифровку, то узнаем, кто точно присутствует на запечатленном мероприятии. И самое главное: подсудимый Черноусов, увидев и услышав эту запись, всегда сможет прокомментировать и разъяснить нам, что он имел в виду в той части документа, где его слова были обозначены как неразборчивые. Подчеркну, что только после просмотра видеодисков мы сможем исследовать данное доказательство в полном объеме, - заявил адвокат Чернецкий.

- Видеозапись – это ключевое доказательство события приемки выполненного Госконтракта №2013-1. Данный формат тем хорош, что на нем видны конкретные лица: следователь на этапе предварительного следствия получил показания от ряда свидетелей, изображенных на видеозаписи, о том, что они отрицают факт своего участия в приемке РИСЗ ТО, поэтому необходимо изучить видеодиски и заново допросить ряд свидетелей, - согласился со своим коллегой адвокат Никуленко.

- В документе, который сегодня огласил государственный обвинитель, отсутствуют важнейшие моменты, связанные с тем, что в процессе приемки мы регулярно оглашали пункты ПМИ (программа и методика испытаний), по которым неукоснительно шли, как того и требует ГОСТ. Я считаю, что при составлении данного протокола следователь намеренно исказил информацию для того, чтобы придать видимость, что это была не приемка, а презентация, - заявил подсудимый Черноусов.

- Следователь проводил данный осмотр без участия эксперта. Между тем, очевидно, что наиболее ценное доказательственное значение на означенных видеозаписях имеет не содержание реплик участников приемочной комиссии, а то, что наглядно демонстрируется, - отметил адвокат Быстраков.

Далее сторона защиты вступила с ходатайством об изучении содержания видеодисков. В ответ суд принял решение вернуться к рассмотрению этого вопроса после оглашения всех доказательств со стороны прокурора.

Олег Никуленко, адвокат Алексея Черноусова:

- Сегодня исследовано одно из ключевых доказательств данного уголовного дела. Считаю, что были полностью опровергнуты домыслы стороны обвинения в том, что под видом приемки РИСЗ ТО провели какую-то презентацию, что никто не участвовал в приемке из членов приемной комиссии.

Совершенно четко следователь своей рукой занес в протокол осмотра и очень верно отразил тот факт, как в самом начале приемки испытаний ведущий (председатель приемочной комиссии) сообщил, что производится приемка, решаются вопросы устранения недостатков первого этапа, а затем переходит к приемке третьего этапа. Кроме того, оглашен весь список приемочной комиссии, произведена перекличка, где медики и иные лица подтвердили свое присутствие на данном мероприятии. А далее шли обычные приемочные испытания тех или иных модулей РИСЗ в строгом соответствии с ПМИ (программа и методика испытаний) на примере горбольницы №7 г. Тулы, на реальном объекте. Там присутствовал главный врач данного медучреждения, она давала свои пояснения и выражала благодарность разработчикам и лично Черноусову за устранение всех замечаний, которые были выявлены на приемке первого этапа госконтракта, а также выполнения многочисленных пожеланий. А экс-министр здравоохранения Алексей Эрк сообщил комиссии, что «Система замечательная».

Исследованное сегодня доказательство полностью опровергает домыслы, которые фигурировали в обвинительном заключении. Мой доверитель Черноусов утверждает, что не все сведения, которые он сообщал в ходе этой приемки, были занесены следователем в протокол. Поэтому необходимо изучить содержание этих видеодисков, и истина будет видна всем.

Осталось подвести итог года судебного разбирательства:

все свидетели, а их уже более 100, без исключения подтвердили или вспомнили, что РИСЗ в 13 году работала. Это подтверждено объективным данными Минздрава области – контрольными отчетами;

приёмка была полноценная, долгая, и глав врачи благодарили на видео Черноусова и его компанию за качественно выполненную в 2013 году работу - следует из материалов дела;

цена была занижена, что редкость в наше время, тем более со стороны лидера рынка;

Тула на 1 месте в РФ по цифровизации здравоохранения - это объективная реальность;

Остается вопрос - зачем судят победителей и кому нужно вернуть нашу область в доцифровой век?