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Здоровье6 января 2022 10:46

205 человек заразились коронавирусом в Тульской области за последние сутки

11 человек скончались от вызванных коронавирусом осложнений
Источник:kp.ru
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205 человек заразились коронавирусом в Тульской области за последние сутки

205 человек заразились коронавирусом в Тульской области за последние сутки

Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 6 января, за последние сутки в Тульской области 205 человек заразились коронавирусом, а за все время выявлено 76 426 случаев COVID-19.

Также за 24 часа выздоровели от ковида 190 человек, а в общей сложности успешно переболевших пациентов в регионе зарегистрировано 67 550 человек.

11 человек за сутки умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. За все время пандемии по этим причинам в регионе скончался 4 323 человек.

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