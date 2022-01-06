Общее число пострадавших 5 января в массовых ДТП на М-4 выросло до 17 человек Фото: материалы пресс-служб

По итогам, подведенным УМВД, за 5 января в Тульской области на трассе М-4 попали в ДТП в общей сложности 118 машин из них 9 грузовых автомобилей, 3 пассажирских автобуса, 48 легковых автомобилей, пострадали 17 человек, из них 5 детей.

На трассе М-4 «Дон» в интервале с 12:30 до 13:15 столкнулись несколько десятков автомобилей. В Ефремовском районе, на 284-ом км в направлении Москвы пострадали около 30 машин, с 284-го по 286-й км в направлении Воронежа столкнулись 16 транспортных средств.

В Киреевском районе на 217-м км в направлении Москвы участниками массового ДТП стали 55 машин, пострадали 8 человек, из них два ребенка. К счастью, они получили незначительные травмы. А всего в километре, на 216-м км в направлении Воронежа, столкнулись 10 автомобилей, где пострадали четыре человека, которые также получили легкие травмы. Участниками аварии стали не только "легковушки", но и машина скорой помощи и машина спасательной службы.

. Фото: материалы пресс-служб

В Венёвском районе, на 177-м км в направлении Воронежа, столкнулись 7 автомобилей. Пострадал один ребёнок. Несколько пострадавших, в том числе ребёнок, госпитализировали.

По предварительным данным, причиной аварий послужило резкое ухудшение погоды, метель и снегопад.

На несколько часов движение транспорта по федеральной трассе М-4 «Дон» остановилось в обоих направлениях, но к вечеру было восстановлено. Для участников аварий на время ликвидации последствий оборудовали мобильные пункты обогрева, где они могли поесть и согреться.

На данный момент движение по М-4 восстановлено Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники Госавтоинспекции в кратчайшие сроки ликвидировали последствия ДТП. Для этого пришлось поднять весь личный состав отдельных батальонов ДПС по Тульской области и по городу Туле.