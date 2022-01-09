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Здоровье9 января 2022 10:30

19 человек умерли от коронавируса в Тульской области за сутки

Еще 195 человек заразились коронавирусом за этот же срок
Источник:kp.ru
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом за последние сутки в Тульской области

Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом за последние сутки в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 9 января, за сутки коронавирусной инфекцией заболели 195 человек, а в целом с начала пандемии коронавируса в Тульской области выявлено 77 025 пациентов с этим диагнозом.

Выздоровели за сутки 189 человек, а всего с начала пандемии в Тульском регионе от COVID-19 излечились 68 111 человек.

Суточная смертность составила 10 человек, а в целом с начала пандемии — 4 357 жителей региона.

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