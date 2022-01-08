В Тульской области 203 человека заразились коронавирусом за сутки

Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом за последние сутки в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 8 января, за сутки коронавирусной инфекцией заболели 203 человека, а в целом с начала пандемии коронавируса в Тульской области выявлено 76 830 пациентов с этим диагнозом.

Выздоровели за сутки 187 человек, а всего с начала пандемии в Тульском регионе от COVID-19 излечились 67 922 человек.

Суточная смертность составила 12 человек, а в целом с начала пандемии — 4 347 жителей региона.