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Здоровье8 января 2022 10:30

В Тульской области 203 человека заразились коронавирусом за сутки

Суточная смертность от ковида составила 12 человек
Источник:kp.ru
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом за последние сутки в Тульской области

Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом за последние сутки в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 8 января, за сутки коронавирусной инфекцией заболели 203 человека, а в целом с начала пандемии коронавируса в Тульской области выявлено 76 830 пациентов с этим диагнозом.

Выздоровели за сутки 187 человек, а всего с начала пандемии в Тульском регионе от COVID-19 излечились 67 922 человек.

Суточная смертность составила 12 человек, а в целом с начала пандемии — 4 347 жителей региона.

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