Губернатор Тульской области поздравил с Рождеством жителей региона Фото: материалы пресс-служб

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил всех жителей региона и священнослужителей Тульской митрополии с Рождеством. В поздравении, в частности, говорится:

«Уважаемые священнослужители Тульской митрополии! Дорогие жители Тульской области!

Поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Этот светлый праздник наполняет сердца верующих теплотой и любовью. Приносит радость и надежду в наши дома.

Он напоминает нам о том, как важно ценить то хорошее, что есть в жизни каждого из нас, быть добрее и внимательнее к людям, особенно к своим родным и близким. Даже в трудной ситуации не падать духом, всегда верить в лучшее.

Желаю вам крепкого здоровья, душевных сил, благополучия и мира!»