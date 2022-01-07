Губернатор Тульской области поздравил с Рождеством жителей региона
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил всех жителей региона и священнослужителей Тульской митрополии с Рождеством. В поздравении, в частности, говорится:
«Уважаемые священнослужители Тульской митрополии! Дорогие жители Тульской области!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Этот светлый праздник наполняет сердца верующих теплотой и любовью. Приносит радость и надежду в наши дома.
Он напоминает нам о том, как важно ценить то хорошее, что есть в жизни каждого из нас, быть добрее и внимательнее к людям, особенно к своим родным и близким. Даже в трудной ситуации не падать духом, всегда верить в лучшее.
Желаю вам крепкого здоровья, душевных сил, благополучия и мира!»