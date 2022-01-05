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Здоровье5 января 2022 10:00

За сутки в Тульской области 13 человек скончались от осложнений коронавируса

Число заболевших за сутки выросло на 10 человек по сравнению с предыдущим днем
Источник:kp.ru
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За сутки в Тульской области 13 человек скончались от осложнений коронавируса

За сутки в Тульской области 13 человек скончались от осложнений коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 5 января, 11:30, за прошедшие сутки в Тульской области заразились COVID-19 208 человек, что превышает показатель на 4 января на 10 человек. Всего с начала пандемии выявлен 76 221 случай коронавируса.

Также за этот период 195 человек выздоровели от ковида, а всего переболевших пациентов в регионе зарегистрировано 67 360 человек.

13 человек за сутки умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. За все время пандемии по этим причинам в регионе скончался 4 312 человек.

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