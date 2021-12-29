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Общество29 декабря 2021 13:45

Стали известны подробности инцидента с депутатом Тульской областной думы Александром Ермаковым

Он задержан по подозрению в мошенничестве
Игорь КОПЫТОВ
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Стали известны подробности инцидента с депутатом Тульской областной думы Александром Ермаковым

Стали известны подробности инцидента с депутатом Тульской областной думы Александром Ермаковым

Фото: Алексей ФОКИН

По версии следствия, в период с декабря 2011 по март 2013 года фактический руководитель общества с ограниченной ответственностью, являющийся депутатом Тульской областной думы, совместно с заместителем директора организации, предоставили в один из банков фиктивные документы. На их основании получили кредит на сумму более 230 млн рублей, которые были обращены в свою пользу без намерения возвращать их в банк.

Следствием подчеркивается, что данная противоправная деятельность не была связана с осуществлением депутатских полномочий.

В настоящее время подозреваемые задержаны, следствием им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

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