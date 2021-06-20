Владимир Ивашкевич: профессионализм военных медиков достоин самой высокой оценки государства и общества

Владимир Ивашкевич посетил Филиал №1 ФГУ «1586 Военный клинический госпиталь» Минобороны РФ.

На сегодняшний день госпиталь обслуживает более 28 000 военнослужащих и пенсионеров Минобороны России, членов их семей и военнослужащих других силовых структур. Возглавляет тульский филиал Николай Александрович Романюк.

Несмотря на праздничный день, на своем боевом посту – дежурные смены врачей и младшего медицинского персонала под руководством дежурного по госпиталю подполковника медицинской службы, начальника хирургического отделения, врача высшей категории Самуйленко Арсена Валерьевича. Как он отметил, ни один праздник не может внести изменения в штатную работу госпиталя, ведь медицинская помощь людям нужна здесь и сейчас, без перерывов на праздники и выходные.

Владимир Ивашкевич поздравил сотрудников госпиталя с Днем медицинского работника. Он поблагодарил медиков за нелегкий самоотверженный труд.

– Хочу пожелать вам и всем вашим коллегам, чтобы ваш профессионализм, чуткость и забота всегда имели достойную оценку государства и общества, а всё сделанное добро возвращалось многократно приумноженным в виде вдохновения, энергии и здоровья, – отметил Владимир Борисович. – Очень символично, что госпиталь был развернут именно 22 июня 1941 года, в первый день войны, и вот уже на протяжении 80 лет остается на боевом посту. И сегодня вы продолжаете славные традиции военных медиков, среди сотрудников госпиталя немало ветеранов боевых действий, награжденных государственными наградами. Желаю вам еще долгие и долгие годы, как и ваши предшественники, стоять на страже жизни и здоровья защитников нашей Родины и их семей.